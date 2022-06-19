當局完成基層醫療藍圖　包括優化醫療券　待下屆政府考慮

本屆政府官員逐一發表臨別贈言，食物及衞生局局長陳肇始今日(19日)在網誌表示，當局已完成基層醫療健康藍圖的框架，也提出了目標和建議。藍圖闡述整個醫療體系方針所需進行的結構性改革，以應付未來數十年的挑戰，會將相關建議交由下屆政府考慮，以制訂合適的執行方案。

陳指，基層醫療健康藍圖的工作，會探討進一步透過公私營合作，善用私營醫療資源識別及支援長期病患者，以減輕專科及醫院服務的壓力；並正研究在藍圖的框架下，優化及規範醫療券的使用，包括將部分醫療券金額劃定用於基層醫療的指定用途，例如健康風險評估、慢性病檢查和管理。她又表示，藍圖亦有探討長遠增加基層醫療服務人手、發揮和善用護理、藥劑、專職醫療及中醫藥的角色、以及加強為各醫療專業，提供基層醫療服務培訓的策略等。

她說，當局正構建一個本港人口健康資料庫，透過大數據統整全港人口的健康數據資料，以助制訂衞生政策及評估相關服務成效。過去5年，政府已全力及迅速在18區設立地區康健中心或地區康健站，達到在今年內18區全覆蓋，政府會繼續全力推動各項加強基層醫療健康服務和減輕公營醫療系統壓力的措施。