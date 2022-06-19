7政務官加入新班底　學者：覓外間人才不易

新一屆政府落實3司十五局，3司並設有副司長。而包括特首辦主任在內，22人當中，除多名現屆主要官員會留任外，多個職位由政務官(AO)或前政務官出任，同時亦有司局長出身於政府專業職系以及紀律部隊，另有3名立法會議員「轉跑道」加入政府班底。新班底有7名(AO)出身，有學者分析指，班底外部人才較少，可見外間尋覓人才非想像般容易，至於安排又是否因為李家超武官出身，需要AO「平衡」？劉則認為主要是視乎人選是否適合有關職位，而該人可以來自不同地方。

現屆政府有9人過渡新一屆政府，3司中只有陳茂波留任，新增的副手由發展局局長黃偉綸轉任。政府「第二把手」、政務司司長則由前特首辦主任陳國基出任。另有4名現任局長留任，包括曾國衞、鄧炳強、許正宇。楊潤雄就會轉任文化、體育及旅遊局局長。另有2個副局長「坐正」，包括教育局副局長蔡若蓮升任教育局局長，環境局副局長謝展寰亦升任環境及生態局局長。

另外，新班底中更有7人來自政務官或前政務官，包括退休政務官、創科局前常秘卓永興任政務司副司長；公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵升任公務員事務局局長；發展局前常任秘書長林世雄升任運輸及物流局局長；發展局常秘甯漢豪則升任發展局局長。而特首辦主任一職，由保安局常任秘書長葉文娟接手。另有2名局長出身於政府專業職系，包括建築署署長何永賢任出任房屋局局長；勞工處處長孫玉菡出任勞工及福利局局長。

從外間進入熱廚房的專業人才，包括律政司副司長為大律師公會前主席、資深大律師林定國；港大深圳醫院院長盧寵茂則出任醫務衞生局局長以及由大灣區航空行政總裁出任商務及經濟發展局局長的丘應樺。