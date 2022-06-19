油街實現成北角獨特地標　為全新空間開幕推10藝術項目

北角「油街實現」的全新藝術空間早前向公眾開放，它位處一座擁有紅磚瓦頂的二級歷史建築物，曾是前政府物料供應處員工宿舍和古物古蹟辦事處的考古儲存倉庫，政府於2013年把它活化為藝術空間，2019年進行擴展計劃。發展局局長黃偉綸今(19日)在網誌表示，「油街實現」為全新藝術空間開幕推出了10個藝術項目，當中兩個是為香港回歸25周年而設，分別是以樹為主題的動力裝置—「賞森．悅木」及結合藝術與科技的「新域混影」。

建築署高級建築師劉天行表示，這次擴展工程主要有3個設計理念，包括把藝術元素帶入高樓林立的城市環境；為密集的城市創造一片綠洲；透過建築設計和空間配置令新展覽館呼應歷史建築。為達到目標，設計團隊在空間規劃上也有考慮，例如展覽館和歷史建築之間設立一個庭園，以保持寧靜的環境。庭園旁邊興建了一個很大的廣場，廣場面向電氣道，既可擴闊整個空間，亦有利於吸引人流前往藝術空間。展覽館旁設置的斜道，為參觀者提供一條可欣賞所有室外展區的路線。

建築署建築師陳芷瑜表示，項目主要運用了紅磚瓦、混凝土和玻璃物料。紅磚瓦的應用是呼應歷史建築的紅磚屋；主展廳的屋頂採用斜頂設計，呼應歷史建築的斜屋頂。展覽館兩旁採用落地玻璃，既可讓室內的參觀者看到廣場的展品、舞台的多媒體藝術和庭園的展覽，路人亦可眺望廳內展品並吸引他們入內，達到普及藝術的目標。