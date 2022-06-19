市建局投放5億元推廣樓宇復修　新舊建築融合　提升小區面貌

市區重建局行政總監韋志成今日(19日)發表網誌，市建局上月啟動九龍城「龍城」區衙前圍道/賈炳達道發展計劃(KC-017)，面積超過17萬平方米，涉及超過600幢不同樓齡、將透過樓宇復修、保育和活化策略，減慢樓宇老化令新發展與舊建築融合，提升小區的居住環境和面貌。市建局亦已計劃在未來5年預算投放5億港元，在油尖旺等舊區推行各項樓宇復修等工作。

韋志成指，九龍城「龍城」項目涉及修訂九龍城的規劃大綱圖，市建局已向城規會提交該項目的發展計劃草圖，展開規劃程序，並已聯絡項目範圍內約9成居民及商戶，登記他們的身份和單位的佔用情況。市建局亦會將過去數年在其他舊區推行樓宇復修及地方營造計劃的經驗，應用在龍城區「小區規劃復修」及活化的工作上。同時計劃在九龍城、油麻地、旺角、深水埗等舊區，推行各項樓宇復修、「小區規劃復修」、復修樓宇的活化及地區營造、以及預防性維修的推廣工作，除向業主提供不同的資助計劃、技術支援之外，亦會額外向業主提供財務誘因，促進業主自行組織樓宇維修及推動預防性維修。

市建局過去成功將多個舊區活化及提升小區面貌，如在中上環以藝術和綠化為主題，將中環中心附近一帶、卑利街／嘉咸街項目、中環街市和士丹頓街活化項目，以至市建局項目毗鄰的私人樓宇和政府管理的巷里和公園等設施，透過策略性的樓宇復修推廣工作，並以地方營造的手法，與休憩空間的美化工程連結起來。未來數年，市建局將以九龍城區的市區更新工作，作為推行「融合策略」的試點。市建局已將區內政府早前核准的市建局啟德道／沙浦道重建項目，與「小區復修策略」融合，優化執行模式，包括將南角道至打鼓嶺道一帶暫時沒有重建需要的建築群，試行「小區規劃復修」模式，提升樓宇狀況。