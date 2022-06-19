父親節市民外出飲茶慶祝　業界料酒樓晚巿訂座只有疫情前6成

今日(19日)是父親節，旺角一間酒樓有不少孝順子女及孫兒與長輩飲茶慶祝。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，今早不少茶客在早市開始前已前來等位，10時接近滿座，預計午市亦會滿座，大部分均是一家大細前來飲茶。雖然維持8人一枱，但仍有超過8人的茶客願意分枱坐，他指昨晚(18日)晚市訂枱較多，生意約為疫情前父親節前夕的70%，預計今晚晚市會稍為下跌，約為疫情前父親節的60%。蘇萬誠表示食材供應沒有缺乏，運輸沒有影響，但食材成本仍有上升，不過酒樓食物沒有加價。

郭生與兒子、孫女共16人一同飲茶慶祝父親節，他指有子女近期已移民英國，故分外珍惜與親友一同共聚的時光，他有與身在英國子女的通訊，收到他們的父親節祝福。郭的兩名孫女，逸穎和凱婷均有分別向爺爺和爸爸送上心意卡，凱婷指在心意卡畫上了心形，想向爸爸道謝多謝多年來的照顧，又買了一件藍色外套予爺爺。

簡先生與母親、太太及兩名兒子一同飲茶慶祝，他指疫情下已經減少了外出，今日除了飲茶，稍後會與家人一同逛街購物，期望一家人身體健康，笑言「天天都是父親節」。