首輛雙層電能巴士今日啟航　巴士迷興奮逼爆首班車

全港首輛雙層電能巴士今日(19日)中午12時正式啟航，於今日至7月2日期間限定行走城巴5B號線，由香港大球場開往堅尼地城，大批巴士迷一早到場為雙層電能巴士拍照，眾人表現相當興奮，逼爆首班車！城巴指若得到運輸署批准，將於7月4日起再多3條巴士線使用雙層電能巴士行走九龍區，為香港公共交通業實現零排放邁出重要一步。

在東院道香港大球場的巴士總站，停泊了一輛深色車身，印有「零排放 由此啟動」的雙層電能巴士，近百名巴士迷及市民無懼天雨，一早來到巴士旁舉牌拍照留念，當巴士車門打開，市民魚貫登車並逼爆電能巴士，部分人未能上車只好乘搭另一輛普通巴士出發。電能巴士會由香港大球場出發，穿梭港島繁忙鬧市，終站為堅尼地城。而7月4日起，20、20A及22M號線亦會試行，駛經大角咀、尖沙咀及土瓜灣，實際服務時段視乎相關營運安排。

城巴及新巴總經理(營運)馬詹唯指，繼5B號線後，公司亦會在九龍彌敦道試行20A號線，除了這輛雙層電能巴士外，首輛氫燃料電池雙層巴士亦即將到港，屆時會安排兩輛新能源巴士同步測試，收集關鍵的營運數據，協助政府制訂零排放轉型計劃。公司作為首間引入三軸雙層電能巴士的公共交通營辦商，已承諾在2045年全面使用零排放巴士，較政府訂立的碳中和目標提前5年，相信電池電能巴士及氫燃料電池技術適合香港充滿挑戰的營運環境可行方案。