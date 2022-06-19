新班子26位主要官員　6位女性屬歷屆政府最多

候任行政長官李家超與新班子今日(19日)下午2時30分見傳媒，他們首拍大合照後，由李家超首先發言，他表示多謝中央接受及批准26位主要官員任命，當中的21位政治司局長中，有7位是上一屆官員，6位是現職及退休政務官員，6位是新加入。而女性有6位，是歷屆政府當中最多，4位是立法會議員，他們將辭去立法會職務。李形容自己團隊有多元背景，能掌握事情不同元素，更好的做好政策。另外，他表示對外國制裁嗤之以鼻，認為班子應該履行維護國家安全的責任。

新班子當中，陳國基被任命為政務司司長，李家超表示，邀請陳出任是因為他對政府工作熟悉，而他擔任特首辦主任時涉獵範圍相當廣泛、人際關係好、工作能力高，李又指，目前需要處理的工作多，相信陳能迎難而上全力以赴。另外，新班子的特首辦主任將由葉文娟出任，李家超形容她有「全面觀」，是難得人才，人際關係良好，為人誠懇，敢於進言，可以與自己優勢互補。

對於多位林鄭班子的官員不能過渡，李家超表示，自己與他們共事五年，他們是自己的隊友、良師益友，雖然未來未必可以一起工作，但希望他們仍可以不同身份參與公共服務，包括諮詢委員會和公共機構。李又指，他選人時沒有思考是甚麼職系，主要考慮該人是否有該範圍的知識和經驗，自己有招攬外部人才，故有6位，即3成新人加入自己的團隊。