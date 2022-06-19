候任司長及副司長會見傳媒　陳國基冀做到精簡程序

候任行政長官李家超今日(19日)率新班子見傳媒，3名候任司長及3名副司長先後發表講話。候任政務司司長陳國基表示，希望做到精簡程序，與相關政策局緊密連續，又指未來5年是政府由治到興的重要轉捩點。他指出，政務司旗下有多個局，希望副司長協調，上任後會即時檢視並分工，達到最好效果。而香港面對經濟、民生及防疫方面挑戰，上任後會即時與行政長官開會。

而財政司司長陳茂波則先感謝李讓自己續任該職位，表示很高興參與新團隊，未來香港面對的外在環境複雜嚴峻，但相信在新政府下，能夠繼續發展經濟。

候任律政司司長林定國則表示，法治是香港其中一塊金漆招牌，「法治令每個人生活在一個真正擁有、感受到公平正義的社會，從而可安居樂業，追尋理想」。從香港整體角度看，要鞏固香港國際金融、航運商業中心，及落實香港成為亞太區國際法律及爭議解決中心，法治必不可少。作為熱愛香港的一份子，他一定會堅定維護法治，努力將金漆招牌擦得更亮麗，令人相信香港是名符其實，令港人深感驕傲，其他人深感羨慕。

候任政務司副司長卓永興表示，感到責任重大及任務艱鉅，指他1981年加入政府到2019年退休，已服務香港38年，曾在多個決策局及部門工作。他指政務司副司長工作重要，是協助政務司司長督導9個局的工作，而他曾在其中7個局內工作，相信對其認識及經驗能有助他報行工作。財政司副司長黃偉綸稱，副司長牽涉多方面工作，包括土地房屋、運輸物流甚至創科，在上任初期，將在空間規劃、土地供應等方面努力，並會參與下個財政年度財政預算案工作，分擔財政司司長工作。最後，候任律政司副司長張國鈞表示，他肩負促進法治的重任，加強《憲法》了解及《基本法》的實踐，協助律政司司長職務，將利用議會經驗，向公眾及持份者加強解說，以及對外交流。