候任局長見傳媒　盧寵茂指內地抗疫政策需時研究

候任行政長官李家超及其新班子今日(19日)下午會見傳媒，其中，候任醫務衞生局局長盧寵茂指自己有3個重要使命，包括做好抗疫，以最小代價獲得最大效果；改善醫療，發揮本港醫療衞生技術；以及闖出香港，推動大灣區醫療衞生。被問及本港何時進行全民檢測，他指需要跨部門政策研究，而一般全民檢測在新冠肺炎疫情剛開始或結束，找出隱形傳播者。被問到現屆政府在抗疫工作哪方面需要做得更好，而內地全民檢測經驗是否適合套用香港，他指出抗疫政策需要因地制宜，內地有很多好政策，但甚麼可以在港落地，需要時間研究及落實。

候任政制及內地事務局局長曾國衞表示，過數去年香港經歷前所未有的政治風波，黑暴肆虐，加上新冠肺炎疫情，令香港民生、社會、經濟飽受衝擊，在最困難的時候，猶幸《港區國家法》實施，並完善選舉制度，以落實愛國者治港。候任保安局局長鄧炳強稱，未來日子將繼續維護香港及國家的安全，紀律部門會持續優化政策，以吸引人才來港，如海關會致力利用科技便利清關及商務工作，而懲教署會着重更生工作。

候任民政及青年事務局局長麥美娟表示青年事務是大重點，會全面檢視青年政策及發展藍圖，並聽從各界意見制定具體措施，「讓年輕人搵到機會，見到希望」，今早已辭去立法會議員及工聯會副主席一職，但仍是工聯會會員。候任環境及生態局局長謝展寰指，新成立的環境及生態局整合環境保護、自然生態保育、環境衞生、食物安全、漁農等政策及工作，能發揮協同作用，更有效提升全港環境及衞生。