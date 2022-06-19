指檢控工作引入KPI要再商討　林定國不評論六四事件

被問及如何維護香港法治，候任律政司司長林定國指對香港現時法治有信心，國際間評論香港法治水平，一直是在前列位置， 與好多實行普通法的國家相若甚至領先，客觀而言香港擁有很高法治。

至於《港區國安法》，他指維護國家安全是憲法、《基本法》之下最基礎的任務，是一國兩制行穩的先決條件。若國家安全出現問題，社會不穩定，「有冇可能有客觀環境處理其他社會問題？」至於提到當年反對一地兩檢，他指一地兩檢是新安排，草議《基本法》是未曾想過，故當年引伸極多法律問題，大家有不同看法是非常自然，但現時事實證明安排是合法，更最符合香港整體利益。被問到1989年曾參與六四集會，對於現時社會仍有平反六四聲音，林表示沒有評論。

就候任行政長官指工作需視乎關鍵績效指標表現（KPI），被問《港區國安法》檢控數字是否律政司指標之一。林回應指KPI會與同事商討如何增加效率後再定，又指檢控工作是律政司責任，而檢控的考慮因素只有證據、法律及相關檢控指引，無其他考慮因素。對於與副司長分工，他指律政司現轄下有6個不同部門，負責不同工作。此外，律政司亦有其他繁重工作，他與副司長張國鈞目前已有基本構思，但仍要留待工作正式開展，與其他同事商量後才能制訂分工。他承諾，分工一定清晰，將效率增加，以達致增設副司長一職。

被問到外國制裁港府主要官員手段，林指難以控制他人做法，重點是應對的態度，如候任行政長官李家超所講是「嗤之以鼻」，他對不合理、無任何合理原因的政治手段將採取堅決態度，不會害怕、不會屈服。