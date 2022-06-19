29地方納強檢　將軍澳廣場譚仔及旺角商業大廈Jollibee上榜

再增29個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該29個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約97%預約名額，政府明日將於黃大仙天馬苑重開流動採樣站，而位於愉景灣消防局側空地的流動採樣站會延長服務日期至本周二。

涉及多宗病例的地點如下：

1.鴨脷洲海怡半島怡美閣

2.旺角海富苑海寧閣

3.大埔怡雅苑怡順閣

4.元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)

5.大埔太和邨翠和樓

6.半山區般咸道78號寧養台B座

7.葵涌華荔邨喜荔樓

8.屯門良景邨良萃樓

9.旺角富榮花園4座

10.香港仔華樂徑4號華富閣

11.將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)

12.荃灣愉景新城5座

13.長沙灣昇悅居1座

14.沙田駿景園11座

15.茶果嶺麗港城9座

16.柴灣藍灣半島3座

17.黃大仙天馬苑駿康閣

18.堅尼地城泓都1座

19.馬鞍山錦豐苑錦莉閣

20.愉景灣蘅峯曦欣閣

21.將軍澳新都城第二期6座

22.元朗Park Yoho Genova 16A座

23.筲箕灣南安街1至7號嘉裕大廈

24.薄扶林摩星嶺道52至54號華亭閣

25.上水清河邨清譽樓

26.將軍澳康盛花園4座

27.旺角亞皆老街16號旺角商業大廈1樓 快樂蜂Jollibee

28.將軍澳將軍澳廣場商場1樓96至100號舖 譚仔雲南米線

29.灣仔新世紀廣場1樓124至149,165,173及174號舖 大家樂