新冠疫情反彈　抗疫的士司機由朝做到晚　父親節難聚天倫

不少市民會在父親節共聚天倫，但新冠肺炎疫情下有抗疫前線人士仍要如常開工。鑑於本港疫情近日升溫，確診人數連續4天破千，加上政府收緊居家檢疫條件，變相令需要送往隔離設施的人數增加。有市民向東網反映，指其任職抗疫的士司機的父親，最近都工作至凌晨2時才回家，不但工作量劇增，更恐老父休息不足而影響駕駛安全，盼當局能增加人手，紓緩前線司機壓力。

市民陳小姐(化名)表示，其父親早前加入成為抗疫的士司機，一直接載確診患者到指定診所，近日需要接載他們到竹篙灣隔離營，每日需要走7至8趟，惟政府安排欠妥，例如晚上8時司機才由上水送確診者到竹篙灣，消防處竟安排晚上9時就要到赤柱再接載另一確診者到竹篙灣，雖然車程上勉強趕及，惟過程沒有休息，令司機深感壓力。而超時工作亦無「補水」，她希望政府能做好安排及溝通，冀安排16座小巴加入接載，改善檢疫設施的登記流程等。

的士車行車主協會主席吳坤成指出，的士數量由高峰期最多逾900輛，縮減至僅30多輛，現時司機工作量有所上升，每天需來回最多逾10趟，因快測確診者需要覆檢亦要由抗疫的士接載，希望部門因應疫情變化而調整安排，司機亦會配合工作。消防處稱，現時處方每天由早上8時至翌日凌晨零時，均會安排抗疫的士接載確診人士前往社區隔離設施，本月9日至15日共接載928名確診人士前往社區隔離設施。運輸署則表示，目前專屬的士車隊數目為32輛，政府與業界會繼續留意情況，視乎需要調整車輛數目及檢視服務，會向每輛專屬的士提供每日3,500港元資助。