全民檢測入夜打蛇餅　培正中學現400人龍　明起搭車須健康碼

澳門爆發新一波新冠肺炎疫情，目前錄得21宗確診個案，當局今日(19日)至本周二(21日)展開全民核酸檢測。今日入夜後，當地不少市民仍在排隊輪候驗疫，多個檢測站大排長龍。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今日正午12時至晚上10時，累計211,779人次採樣，其中66,797人次已有檢測結果，均無驗出病毒。

在澳門理工大學的檢測站，輪候人龍排至近軍營與大學地盤之間位置，有市民表示預約8時進行檢測，惟已在場等候45分鐘，亦有市民因家人明日要上班，故特意選擇今天進行檢測，但眼見今次確診人數較多感到擔心，會做好防護。至於培正中學檢測站，晚上9時半有約400人輪候，有市民稱，到場輪候約1小時才完成檢測，選擇在核檢首日前來是想盡早知道結果。

此外，不少政府部門及私人機構均告明日(20日)起暫停服務，為進一步加強防疫，澳門政府更要求當地市民明日零時起，乘搭巴士、的士或輕軌均必須向車長、車務人員或的士司機出示健康碼綠碼及妥善佩戴口罩，澳巴、新福利、特的及輕軌公司已加強車廂消毒和清潔，以及會對前線人員提供相關指引。