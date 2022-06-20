持刀男危坐灣仔大廈晾衫架　曾與女嬰同反鎖房內

一名年約50歲男子，昨晚(19日)11時左右，手持約8吋長利刀，危坐在灣仔駱克道285至295號3樓一單位窗邊，隨後更坐在一個靠於外牆的晾衫架上，該晾衫架被坐至大約30度傾側，狀甚危險，其家人見狀報警求助。

消防及救護員到場，在大廈對開一段駱克道張開救生氣墊戒備，警員則將該路段封閉，受事件影響，途經該處駛往銅鑼灣方向車輛須改道，在場人員包括談判專家正向事主展開游說。據悉，事主有情緒問題，事發期間，他曾與一名約10個月大女嬰一同反鎖單位內，並有親屬緊扯其衣服恐防他墮下，期間不時向單位內大聲呼叫，女嬰及後被帶返安全位置，至於其危坐原因，有待警方跟進。

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