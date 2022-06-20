連番劫的哥男賊終被捕今提訊　渉2宗同類案件　

警方於上周一(13日)接獲1名的士司機報案，指其在深水埗南昌邨昌頌樓對開被1名男乘客搶去約1,000元現金，該名男乘客其後逃去。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。警方翻查閉路電視紀錄及經情報分析後，並於上周六(18日)在油麻地南京街拘捕1名姓張(30歲)男子；經進一步調查後，該名被捕男子涉嫌與同月9日、發生在長沙灣元州街的另1宗搶劫案有關，案中1名的哥被搶去約3,500百元現金。

該名被捕男子已被暫控兩項「搶劫」罪及兩項「不付款而離去」罪，案件於今日(20日）在西九龍裁判法院提堂。

其中長沙灣發生的搶劫案，於9日中午12時許發生，一輛載客的士駛至元州街303號對開，車上乘客支付車資後，趁姓曾(49歲)的哥取出鈔票找贖時，突一手搶去該疊鈔票，繼而打開車門奪路而逃。的哥隨即落車追捕並與賊人發生糾纏，惜最終目送賊人遠去，無奈報案求助。

警方到場調查，經的哥點算相信損失約3,000港元現金，警員翻查附近一帶閉路電視影片，以追查涉案賊人逃跑路徑，案件列作搶劫，交深水埗警區刑事調查隊跟進，並追緝一名20至30歲男子歸案。糾纏間的哥手腳擦傷，經初步治理後拒絕送院。