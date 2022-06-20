新型家居洗血機操作簡易　腎病患者可自理　回復正常生活

患上末期腎病的病人，在未有合適腎臟移植之前，醫院管理局會向其提供腎臟透析治療(俗稱洗腎)，其中一個方法為家居血液透析(即洗血)。威爾斯親王醫院於2020年展開共同血透護理先導計劃，引入新一代機身較細小的家居洗血機，病人可根據自己的日常安排制訂時間表進行洗血，令病人可以更積極參與治療。現時威院有3名病人完成訓練，已經將新機帶回家自行洗血，另有數名已完成前期準備，預計7或8月可以回家洗血。

以往進行家居洗血，需要在家中安裝洗血機及自來水淨化機，佔有空間較大，用水量較多及操作複雜，病人需經數個月訓練才可獨立使用，而且每次洗血過程約6至8小時，通常在入眠期間進行，偶爾會發生意外影響療程。威院於2019年派出3名腎科專科醫生及護士，到英國進行新一代血液透析機培訓，其後推行先導計劃引入新一代家居洗血機。

首名參與該計劃的文先生，早年因糖尿病及高血壓導致末期腎衰竭，需要每周固定時間到中心進行3次洗血，惟其後經常感到疲倦、食欲不振、難以工作等，嚴重影響日常生活。參加計劃後，在家中安裝新一代洗血機，每周自行選擇4日洗血，每次約3至4小時；生活質素亦有所提高，血壓明顯回落，現時不需要打補血針，可回復正常生活及重拾工作。