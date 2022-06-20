長者氣促非小事　團體倡做心房顫動檢查防中風

經常氣促原來有可能是中風徵兆！不少人可能以為氣促只是小事，但這原來是心房顫動的徵狀之一。患者的心跳頻率或節奏會出現不規律，而心房顫動會減低心臟泵血的效率，有可能導致中風等併發症。心房顫動普遍出現在65歲或以上長者身上，每100個人就有4個，惟有組織的篩查計劃卻發現，不少人出現心房顫動而不自知。

隨着心臟問題愈來愈多人關注，惟現時坊間預防中風檢查計劃，大約是28,000港元，包含心電圖、心臟超聲波等檢查，社區檢查計劃應運而生。香港亞洲心臟中心亦在2020年11月至2021年間，為601名長者免費提供心臟健康檢查服務，包括心臟超聲波、檢查空腹高密度膽固醇和空腹三酸甘油脂等。結果亦發現，有27人在心臟超聲波檢查中發現異常心瓣問題，有28人有心房顫動而不自知。機構指，有研究發現心房顫動患者，患心血管疾病風險高，不但中風風險較非患者高5倍，而且患心肌梗塞的風險亦較非患者高兩倍。

年紀愈大心房顫動比率愈高，認為年齡是檢測心房顫動的重要預測因子，因此65歲或以上長者應接受心房顫動篩查。心臟科醫生蕭頌華指，年紀較大，即使有心房顫動亦未必能感覺到，可能只會容易疲倦，未必有很明顯的病徵。