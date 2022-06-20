東方日報A1：出爐新班子　盼由亂轉治

新一屆政府班底出爐！根據香港特別行政區第6任行政長官李家超的提名，國務院昨日任命了香港特別行政區第6屆政府主要官員，並將於今年7月1日就職。現屆司局長僅6人過渡新政府，再加上副局長則有8人。新班子由陳國基任政務司司長，三司下設副司長，亦有多名政務官晉升局長，4名立法會議員「轉跑道」加入新班子，但律政司司長換人，過去民望長期「墊司底」的鄭若驊無得留低。外界盼新班子上場後，能令港由亂轉治，候任特首李家超強調新團隊能提升施政效能。

在司長方面，政務司司長將由特首辦主任陳國基出任，創新及科技局前常秘卓永興出任副司長，財政司司長由陳茂波續任，副司長由發展局局長黃偉綸出任；至於律政司司長會由大律師公會前主席林定國出任，副司長是立法會議員張國鈞。

至於15名局長，留任的包括保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇。教育局局長楊潤雄改為出任文化體育及旅遊局局長，現任副局長蔡若蓮則接替教育局局長；環境及生態局局長由現任環境局副局長謝展寰升任；新加入問責班子的包括立法會議員麥美娟，將出任民政及青年事務局局長；選委會界別議員、城大生物講座教授孫東將出任創新科技及工業局局長；港大深圳醫院院長盧寵茂出任醫務衞生局局長，而大灣區航空行政總裁丘應樺出任商務及經濟發展局局長。

亦有多名現任常任秘書長升任局長，包括運輸及物流局局長由發展局前常秘林世雄出任；勞工處處長孫玉菡將出任勞工及福利局局長；發展局局長由現任常秘甯漢豪出任；公務員事務局局長亦由現任常秘楊何蓓茵擔任；建築署署長何永賢出掌房屋局局長。今年3月退休的懲教署前署長胡英明將接替白韞六，出任廉政專員；會計師出身的選委會界別議員林智遠將出任審計署署長。至於特首辦主任則由保安局常秘葉文娟出任。另外，中央人民政府同時任命5位主要官員，包括廉政專員、審計署署長、警務處處長、入境事務處處長及海關關長。

李家超昨午率領新班子見記者，指提到新班子涵蓋多元背景，而在制訂及推行政策時可發揮網絡聯繫工作，在執行時亦可令社會更明白，提升施政效能。對於有指現任特首林鄭月娥的「愛將」沒過渡新班子，李指政府換屆必然會有人事更替，強調自己與現屆官員是好夥伴、良師益友。他又指新班子都是自己選擇，中央有提醒他要廣納人才，官員要有共同理念，才可以團結和事半功倍。對於新班子不少官員均是公務員出身，是否想帶出非武官治港的訊息，他指大眾被固有角度主導對事物的看法，強調選人時並無考慮對方是甚麼職系，而是考慮對方有否相關經驗、知識及能力。

期間他又提到，國家安全是每一個中國人應履行的責任，維護國安是天公地義，亦是本屆政府的必然及首要工作。對所謂的「制裁」嗤之以鼻，他和團隊會繼續維護國家主權。

另外，4名立法會選舉委員會界別的議員張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠「轉跑道」加入熱廚房，該等議席需要進行補選，意即近1,500名選委會委員稍後需再投票。其中張及麥已辭去所屬政黨的高層職位，但不退黨。

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