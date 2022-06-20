中大女學者獲美國地理學家協會授勳　首位華人女性奪獎

本港再有學者成就獲國際社會肯定。香港中文大學表示，該校太空與地球資訊科學研究所所長，兼卓敏地理與資源管理學教授關美寶，獲授「詹姆斯．安德森(James R. Anderson)應用地理學榮譽勳章」，表揚她於應用地理學推動多學科研究和範式轉移的貢獻。該勳章為美國地理學家協會應用地理學專業組的最高榮譽，關更是該獎項設立39年來首位華人，以及第3位女性得獎學者。

關美寶涉獵的研究範疇廣泛，包括環境健康、人員流動、城市及社會問題，以及地理信息科學。她擅長透過地理空間技術收集實時個人層面的空間和環境數據，研究環境因素對個人身心健康的影響；其最近研究項目包括「暴露於噪音、空氣污染及綠色空間等環境下的個人健康狀況」、「建立地理空間虛擬數據區域以保障機密地理空間數據」，以及「新冠肺炎高風險地點的時空分布」等。 她亦是英國社會科學院院士、美國科學進步協會會士、英國皇家地理學學會會士及美國地理學家協會會士。她曾獲多個學術貢獻獎，包括美國地理信息科學大學委員會傑出科研成就獎、美國地理學家協會頒發的傑出學術成就獎、威爾班克斯地理學變革性研究貢獻獎、斯坦利布倫地理創意獎等。

美國地理學家協會讚揚關在學科上的創新思維，以及成功將地理學與社會、健康和交通等不同學科串連起來，為地理學帶來革命性的改變，其貢獻對應用地理學影響深遠。「詹姆斯．安德森應用地理學榮譽勳章」設於1983年，是美國地理學家協會應用地理學專業組授予的最高榮譽，並由專業組的董事會頒發，旨在表揚對地理專業作出傑出貢獻的個人或團體。歷屆得獎者包括幾位現代地理學的奠基人，包括Brian Berry、William Garrison 和 David Huff，以及傑出的應用地理學家Roger Tomlinson、Jack Dangermond及Thomas Wilbanks。