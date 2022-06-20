今年邁向125周年　創新傳承中醫藥文化

第5波疫情為香港帶來前所未有的挑戰，而中醫藥在抗擊此輪疫情扮演重要角色，當中本港中藥廠老字號位元堂藥業（00897）從不間斷為市民提供專業可靠的中醫服務，在肩負社會責任的同時，致力向大眾傳承中醫藥文化。位元堂今年邁向125周年，獲得由東方傳媒機構頒發的「超卓上市企業大獎（保健產品） 」，印證優秀品牌經得起時間磨練，並奠定其在市場的領導地位。

位元堂執行董事鄧蕙敏（Vivian）稱：「今年獲得這個獎項特別開心，是代表社會對位元堂品牌的肯定。『125』除了是具象徵性的年份外，對藥廠更大的意義是『傳承』。」

正當各大企業和品牌都在強調「創新」之際，Vivian認為，傳承和創新是相輔相成的，因此位元堂決意「安舊立新」，將過去寶貴的古方正藥和經驗傳承，同時應對時代的需求，不斷提升製藥技術和產品質量，「確保將最好的延續下去。」

在現今急變的營商環境中，一家企業能夠長遠發展亦要依靠良好的管理。位元堂採取家族和職業管理者合作的管理模式，確保所有商業決定都保持客觀，以及符合股東最大的利益。

疫情帶來深耕社區契機

疫情已持續近3年，嚴格的防疫措施阻礙了經濟活動。不過，Vivian指出，行業雖暫時失去一批購買參茸海味的客戶，但帶來加深在社區「深耕細作」的契機，以民生區為業務重點，從而更加了解本地市場的需要。

她舉例，過去數月疫情最高峰時，大多私營診所都不接收有發燒症狀或確診病人，而位元堂各區的中醫店仍然堅持接收所有病症；期間，位元堂除了捐贈8,000粒安宮牛黃丸及60萬包防感茶予有需要的病人外，亦推出網上中醫診症和外送藥物服務，希望善用中醫中藥資源，助力全港社區抗疫。

3間門市擬改建中醫中心

不僅如此，位元堂擁有全港最大的中醫師團隊，眼見市民對中醫藥成效的認可性不斷提高，對中醫服務的需求亦隨之上升，公司計劃將旗下3間門市改建成中醫中心。她表示，有別於一般中醫門診服務，中心以專科形式營運，並有數名中醫師駐場，提供助孕、皮膚科，甚至頑症調補等專門的中醫諮詢，「務求以『專業、專門、專治』的理念，針對性提供治療」，並有較便利的藥粉供選擇、提供即場配藥、煮藥等一系列配套服務。這些例子正印證集團透過「創新」營運模式，同時運用到一班中醫師的經驗，藉此宣揚中醫藥的文化。

中醫治療講求對症下藥，位元堂在中藥製作方面也非常嚴謹，藥廠依照嚴格的製藥規範興建和運作，配備多部先進儀器，掌握「百分百香港製造」優勢。Vivian又提到，一款中成藥已包含十多款藥材，炮製方法各有不同，包括蜜炙、酒浸及砂炒等，多個工序只為使其藥效發揮得淋漓盡致，「絕非單單看藥方就能複製出來」，十分考驗藥匠的技術。因此，資深製藥師傅會負責工藝，而較年輕的同事則處理現代化生產，將寶貴的經驗一代一代傳承下去。

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