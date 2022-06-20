父親節後疫情勢反彈　許樹昌料日均確診將維持2000宗

本港最近日均確診逾千宗，加上剛過去的父親節(19日)，不少市民都曾外出食飯慶祝，勢令疫情再度擴散。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(20日)在電台節目表示，市民外出聚餐或活動，感染機會自然較高，令疫情或現節後反彈。許樹昌認為，若感染者以輕症以主，重症和死亡個案不多，醫療系統可承受，問題應該不大，讓經濟續步復甦，反而不是壞事。

至於社交距離措施能否再放寬，許認為對外開放和與內地通關同樣重要，建議港府與國家衞健委釐清，是否仍堅持「動態清零」才可通關，即使本港進行全民檢測，只有疫情初起或尾聲才較有幫助。本港與新加坡疫情愈來愈接近，當地平均每日有近3,000宗個案，但重症及死亡個案少。兩地基本上都已經透過高接種率，形成社區保護屏障，估計本港日均個案，或會在1,000至2,000宗徘徊。他又以上海為例，指病毒滲透社區後，即使進行多次全民檢測，亦難以揪出所有個案，但相關問題仍要留待新一屆政府上台再討論。

至於18至59歲人士接種首兩劑復必泰疫苗間距延長至8星期的安排。數據顯示，本港目前首兩針接種率的分別為93%和88%，推測政府會調整預約接種系統以及「疫苗通行證」要求，相信受影響人數不多，市民毋須太擔心。60歲以上人士免疫反應相對較弱，故需提早接種，暫時不會更改針對長者的接種建議。他又引述加拿大一項大型研究，指18至24歲人士若相隔30日內接種首兩劑復必泰，患心肌炎的風險是0.009%；若間距延長到31至55日，風險則為0.006%；若延長至8周或以上，風險就更降至0.001%。英國一項涉及約590人的研究顯示，首兩針復必泰接種期相隔6至14周，較相隔3至4周有更好的T細胞反應及中和抗體。