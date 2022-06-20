從澳門入境珠海後未落實隔離措施　13人遭行拘

澳門近日爆發新一輪新冠疫情，廣東省珠海市已調整從澳門入境當地的防控措施。珠海香洲區周一（20日）凌晨於官方微博通報，13人從澳門入境後因為違反疫情防控規定，分別被處以行政拘留10日處罰。

通報稱，涉事者介乎24至50歲，從澳門入境珠海後，未嚴格落實居家隔離或集中隔離健康管理措施，擅自到公共場所活動，引發疫情傳播風險。其中，5名男女分別於上周五（17日）和周日（19日）入境珠海，於周日晚在拱北口岸廣場附近某國際水會娛樂消費時被發現。另外6名男女分別於上周五至周日入境，周日晚在拱北某假日酒店內娛樂消費時被發現。其餘2名男子則於上周六（18日）入境後，周日晚在拱北僑光路某酒吧活動時被發現。

通報指，珠海市新冠疫情防控指揮部已於周日發布通告，要求自上周三（15日）以來從澳門入境人士，盡快向所在社區、單位、酒店報備，落實7天居家隔離和7天居家健康監測，期間不上班上課、不乘坐公共交通工具、不去公共場所；從澳門紅黃碼區入境人士實施7天集中隔離以及7天居家隔離。