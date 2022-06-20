女童針後患心肌炎　新冠疫苗安全惹議　劉宇隆：藥廠無提供兒童裝

11歲女童蕭奕彤接種第2劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗後確診心肌炎，疫苗安全問題再次引發全城關注。同期，政府宣布18至59歲人士接種首兩劑復必泰的間距由3周延至8周。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(20日)在電台節目表示，本港5至11歲兒童接種復必泰的劑量是成年人三分一，惟藥廠無向本港供應兒童裝疫苗，須由經專業訓練的藥劑師抽取適當分量。若6個月大至3歲幼童接種劑量是成人的十分一，基本上無人有信心可精準抽取，意味藥廠不提供兒童裝疫苗的話，本港未能安排幼童接種。

美國輝瑞藥廠早前招募數千名6個月大至5歲的幼童參與研究，數據顯示，幼童接種復必泰後，血液內產生的免疫反應與其他年齡群組相若；而科興藥廠去年8至9月在南非和智利等4國進行研究，數據顯示，6個月大至3歲幼童接種後可預防重症及死亡。美國食品藥品管理局早前批准幼童接種復必泰，劑量是成年人的十分一，需要接種3劑。至於本港會否跟隨，他相信港府已主動向藥廠索取數據，但藥廠是否申請降低接種年齡則屬商業考慮。若資料齊備，專家委員會將開會檢視，考慮是否降低接種年齡。

衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和亦指，他又引述加拿大研究數據，兩針復必泰間距3周及8周，比較出現心包炎風險可相差近10倍，考慮到數據顯示間距較長，產生的免疫反應較好，出現心肌炎或心包炎風險亦較低。世衞今年1月已公布相關指引，本港當時正值第5波、Omicron變種病毒高峰，港府疑似在權衡不同因素後，希望市民加快接種，提升保護力，換言之，本港建議延期接種的指引與世衞相差近半年。