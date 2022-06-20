涉2019年9.29包圍政總　音樂製作人暴動罪成　判囚5年

2019年9月29日有逾500名示威者包圍金鐘政府總部，有人向政總投擲汽油彈引起火警。警方其後作出驅散行動，期間拘捕3名男子，包括從事音樂製作的莫震宇，控告他們暴動罪。3人在區院經審訊後於4星期前被裁定罪成，除莫之外其餘2人早前已被判囚4年半，莫於今天(20日)則被判處監禁5年。法官陳廣池指莫佩戴重裝備到現場，為積極參與者，而且本案的暴動於本港政商地段發生，乃直接挑戰及衝擊香港及中央管治權力核心，是案中加重刑責的因素。

被告莫震宇（36歲、音樂製作），早前因檢測新冠病毒之安排而缺席，其判刑押後至今天處理。同案另外2名被告則為楊樂謙（21歲、無業）及李其浚（24歲、無業），並於上月底已被判囚。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外連同其他身份不詳的人士參與暴動。

法官判刑指，本次於政總外發生的暴動事件為近年最嚴重的暴動事件之一，當日範圍之廣、暴徒之多、動亂程度之大及組織性之強，令普通市民為之咋舌，現場猶如戰場。法官又指當日目標亦是香港政治權力中心，故為案中加刑因素。法官稱被告莫震宇求情信欠奉，且其背景報告亦顯示其毫無悔意，而他辯稱當日只是路過，亦是自欺欺人的說法。被告佩戴護目鏡、防毒面具等，重裝備到現場參與，狀大現場聲勢，他更有拾磚再擲出去等，行為較同案被告嚴重。法官最終指莫須為其行為付出沉重代價，判刑須具阻嚇性，故判處他入獄5年。

案件編號：DCCC 969/2020