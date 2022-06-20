三餐食外賣少運動　3分1港人體重飆10%　醫生籲疫下改善習慣

第5波疫情嚴峻期間，市民大多留在家中避疫，上網課、在家工作等，大部分運動場所關閉、食肆有限度開放的情況下，不少人缺乏運動、又叫外賣「解決3餐」，恐成增磅元兇。有機構今日(20日)發布民意調查，發現36%港人的體重較疫情前增加1成，也有4成受訪者指提不起勁重拾運動習慣。由於肥胖會增加患脂肪肝、二型糖尿病的風險。機構遂建議，肥胖症患者應尋求醫療團隊協助，例如專科醫生、註冊營養師、運動專家等，並從生活習慣、藥物等方面作治療。

香港肥胖學會於5月27日至6月6日委託香港民意研究所進行調查，訪問559名18歲以上的人士。內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣公布調查結果，顯示第5波疫情對港人體重控制有一定影響，例如37%港人在第5波期間運動量減少，當中9成人指是因為減少外去避免中招，另表示戴口罩下做運動感到不適；也有8成多人因運動設施關閉而少做運動。而相較於首4波疫情，22%受訪者認為較難控制體重，而較常吃零食、運動量較少的人士，升幅分別達85%及76%。疫情緩和後，亦有44%受訪者表示要趁疫情未爆發，把握機會多外出用膳。

另外，該調查反映，曾減肥的港人平均減肥5次，但有4次反彈。調查亦顯示本港肥胖歧視嚴重，肥胖經常被歸咎為個人不努力、缺乏意志力及自制能力不足。不過，外科專科醫生徐俊苗引用最新的研究指出，不少導致肥胖的因素並非個人可控制，即使成功減磅，體內亦有「生存機制」促使反彈，因為當人試圖減肥，身體會為了避免卡路里攝取減少致死，賀爾蒙會迅速發生變化、增加食欲、減慢新陳代謝等，故「生存機制」是肥胖元兇，也是「食少咗野都減唔到肥」、「減肥一次比一次難減」的原因。徐又提到，上班捱夜、睡眠不足都會令會增加食欲的「飢餓素」上升，同時令減少食欲的「瘦素」下降。