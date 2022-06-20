公務員夫婦捲9000萬工程賄賂案　被加控薪俸不相稱生活水準罪

機電工程署工程師於負責署方總值約9千萬港元的小型工程合約期間，涉嫌隱瞞自己與分判商董事有私交，並收賄4萬港元。他又涉與任社會福利署臨床心理學家的太太，處理逾950萬港元犯罪得益。廉政公署調查後，落案起訴3人行賄受賄、公職人員行為失當、「洗黑錢」 及維持與公職薪俸不相稱生活水準等罪名。案件今（20日）在東區法院再訊，裁判官將案件押後至8月1日以待進行把案交付高院審理的程序，期間各被告續准保釋。

3名被告依次為謝聲德（57歲、機電工程署高級屋宇裝備工程師），其妻吳蔚珊（50歲、臨床心理學家）及陳子榮（55歲、工程公司董事兼股東）。謝被指於2017年2月8日至2019年2月27日期間，在執行公職的過程故意作出失當行為，即未有申報他與陳子榮及另一人屬私交友好關係而引起的利益衝突。謝另被控與陳自2019年1月17日分別收受及提供4萬港元，作為優待與陳有關係的公司的誘因或報酬。謝與吳亦被控於2012年1月6日至2018年10月10日期間，知道或相信存入其銀行戶口共逾950萬港元為可公訴罪行得益，但仍處理這筆財產，以及2人於2012年1月至2019年8月期間，維持高於與謝的公職薪俸相稱的生活水準。

根據廉署資料，謝氏夫婦在涉案期間的公職薪俸共約1,500萬港元，其他已知來源資金約1,200萬港元，但是兩人的開支共5,200多萬港元，維持高於與其公職薪俸相稱的生活水準；另外，吳蔚珊涉及另一宗欺詐案，涉及4筆銀行按揭貸款及私人貸款，涉款合共逾730萬港元。控方今日就該案呈交轉介文件，案件將於7月7日在區域法院提堂，

案件編號：ESCC 550,551/2022