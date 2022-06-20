港大研原位微波高溫熱療法　令多重耐藥性大腸桿菌失效

多重耐藥性大腸桿菌是一種革蘭氏陰性菌，被世界衞生組織界定為需要優先處理的其中一種病原體，由於其獨特的外膜結構，這種細菌可抵抗大部分臨床認可的抗生素，導致治療低效甚至無效，而這外膜結構擁有一種特有的耐藥屏障，香港大學醫學院研究團隊研發出一種無創式微波高溫熱療技術，將革蘭氏陰性耐藥細菌被加熱至攝氏50度左右，耐藥屏障便會失效。

此研究由港大李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系教授楊偉國領導，並與北京大學和河北工業大學的團隊聯合完成。多重耐藥性大腸桿菌是一種革蘭氏陰性菌，此菌的外膜結構，有一種特有的耐藥屏障，簡稱BAM複合物。當BAM複合物結合多重耐藥外排泵和細菌細胞質內的水解酶／鈍化酶降解的作用，就能築成一道堅固的耐藥防線，因此多重耐藥性大腸桿菌能有效阻斷大部分傳統抗生素的「攻擊」。目前的傳統治療只能削弱BamA蛋白（BAM複合物內的主要成分）的功能，卻不能同時針對三道耐藥屏障進行「攻擊」。

楊偉國表示，在仔細的研究下，發現當革蘭氏陰性耐藥細菌被加熱至攝氏50度左右、持續10分鐘，其耐藥屏障便會失效，因此他們乘勢而上採用微波加熱策略，配合市面已有的抗生素使用，希望可以治療由多重耐藥性大腸桿菌引起的深層組織感染。未來的進一步研究中，會考慮將抗腫瘤藥物與是項治療策略結合，以治療癌症患者術後的細菌感染。