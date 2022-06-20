長生津料9月合併　林鄭自誇任內成績表　學者反批失策

行政長官林鄭月娥今早(20日)在電台節目表示，政府會在本周內提出將長者生活津貼的普通額及高額合併，預期9月可以落實，約5萬名正領取普通額生活津貼的長者，將轉為領取高額津貼，每月多領約900港元，細節將在稍後公布。她又自誇在任內，尤其於民生議題上已交出不錯成績表，惟有學者則批評「失策」，認為社福服務資源增加少，新冠肺炎疫情下令長者無瓦遮頭，更形容林鄭不太接受他人意見。

林鄭指本屆政府解決了很多議而不決問題，例如取消強積金對沖、勞工假等；在教育、福利、醫療方面的經常性開支大增，單在社會福利的開支，5年內增加了71%，在房屋上亦做了很多努力。對於即將上任的新班子方面，她認為官員有自己取態，儘管原有舊班子清零，但今屆政府的政策，例如明日大嶼、北部都會區等，在下屆的延續性高。她又指，新班子符合她的期盼，在完善選舉制度下，政府「熱廚房」已經大大降溫，認為下屆政府應聚焦發展，加快解決房屋及土地問題。

就林鄭自誇民主方面交出亮麗的成績表，研究社福政策多年的港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新，在接受傳媒訪問時則唱反調指摘其「失策」。他指政府的社福資源較多投放在社會保障上，但社福服務資源其實增幅較少，疫情更暴露長者的住宿不單不足夠，環境也很差。對於昔日與林鄭的共事，周評論她只是無愧於自己，社福界對她不能說是失望，但期望她能做更多，而且亦有公認的盲點，就是不太接受其他人意見。