2男涉掟磚殺清潔工案　控方證人稱出於自衞當日曾掟磚還擊

2019年11月13日上水有人以磚頭等雜物堵路，並引發衝突，最終1名70歲清潔工被磚頭擲中死亡，警方事後拘捕2名青年控以謀殺及暴動等3罪，案件今（20日）於高院續審。一名當時在現場的婦人作供稱，當日她走出馬路把石頭拾回路邊時，被一群黑衣人掟磚襲擊，她更曾被黑衣人以長鐵通頂著她腹部。她聲稱雖然十分驚慌，但先把同行的女兒交給途人照顧，自己則上前拾磚擲向黑衣人還擊，她強調只是出於自衞及要嚇退對方。

控方證人柯明玉供稱，事發當日上午約10時45分，她和女兒吃完早餐後路過案發現場，見到很多石頭在馬路阻礙交通，便去把石頭搬回路邊。此時一群黑衣人衝過來，向她們掟磚頭。柯聲稱當時「好驚」，便「執番石頭掟返過去」。之後黑衣人一度後退，但未幾有更多黑衣人手折返。當中更有1名黑衣人手持1支3呎長鐵通頂住她的腹部，問她「係咪想死」。她就回答說「我冇工返，就嚟餓死嘞。」，之後有一名男子把她拉走。

之後柯見到有1名男士被幾個黑衣人拿東西襲擊，她便和其他沒有穿黑衣的市民去救人，她亦曾拿石頭掟向黑衣人方向。後來遇襲男子獲救，雖然滿臉是血，但仍能正常行動。惟她見到另有1位大叔躺在地上，於是報警，其他人則把那位大叔移離「戰場」。她之後想離開，卻有1把掃帚飛到她身邊，最終她在1名途人保護下離開。辯方大律師詢問證人，當時是否憤怒到連女兒都不顧。她否認並指當時剛巧有幾個「阿姨」照顧女兒。她雖承認向黑衣人掟磚還擊，但強調自己距離黑衣人很遠，掟磚只是想自衞和嚇一下對方，沒有想過會傷到人甚至掟死人。此外她亦同意遇襲到滿臉血的男子，當時是拿住1支棍，但不記得他有否持棍向黑衣人施襲。

2名被告依次為現年18歲的劉子龍（花名牛屎）及現年17歲的陳彥廷。他們被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士謀殺男子羅長清（70歲，清潔工），及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子Ｘ，以及參與暴動。

案件編號：HCCC 322/2020