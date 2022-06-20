政Whats噏：梁美芬話香港唔係殖民地非新說法　胡健民認同

話說政制事務委員會今日(20)討論推廣憲法同《基本法》期間，議員梁美芬話係近基有關香港唔係殖民地嘅說法引發咗外國傳媒抺黑，攻擊香港嘅言論，其實香港唔係殖民地，唔係一個新嘅說法，了解國際法嘅人都知道1972年聯合國決議好清楚已將澳門同香港剔除咗殖民地名單，但係點解香港會有咁嘅爭議，正正因為無論喺《基本法》教育同國民教育都欠缺咗憲法嘅教育，其實憲法係《基本法》嘅根，亦都係一國兩制嘅憲制基礎。

佢話要了解《基本法》同一國兩制嘅來源，首先要同中國4部憲法去了解，而憲法教育令學生、教師及公務員可以見到樹林，唔係剩係見到樹枝。尤其《基本法》第一條同序言講得好清楚係國家恢復行使主權，唔係話收回主權，主權從來都冇丟失過，佢覺得呢個要以本嚟推廣憲法同基本法係好重要。跟住佢話基本法推廣督導委員會要改名，建議叫憲法及基本法推廣督導委員會，以前迴避晒呢啲字眼，又建議專業界將憲法、《基本法》同國安法教育成為專業培訓課程嘅必修課，無論醫護人員、會計師同建築師都有呢啲基本知識。

在場嘅政制及內地事務局副局長胡健民就話喺呢場合再一次講，香港以前唔係一個殖民地，回歸前亦唔係，其實很多時喺回歸前或坊間市民嘅理解有落差。