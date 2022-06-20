今明年度公屋編配估算　料可提供逾2.7萬單位

香港房屋委員會(房委會)轄下資助房屋小組委員會今日(20日)通過2022/23年度的公共租住房屋(公屋)編配估算，以及備悉2021/22年度公屋的實際編配結果。2022/23年度估算共有約27,600個單位，包括約12,500個新單位及約15,100個翻新單位，可供編配予各類別申請者，當中大部分的單位，即20,200個單位(73.2%)將編配予公屋申請者。

房委會發言人指，2021/22年度的實際編配數字為25,955個(即申請者在今年3月31日或之前已入伙的數字)，佔原先估算83.7%。由於本港第5波疫情影響，導致編配數目出現落差包括政府於今年2月徵粉嶺皇后山邨第一座和第七座、葵涌荔景邨恒景樓共3,098個單位用作社區隔離設施。

在2022/23年度內，供各類調遷用途的單位估算合共4,410個。當中1,100個名額會用作處理「寬敞戶調遷」個案。此外亦預留約1,000個單位給「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」及「改善居住空間調遷計劃」。至於餘下約2,310個單位，房委會會靈活運用於其他調遷用途，包括「特別調遷」、「天倫樂調遷」、「長者寬敞戶全免租金調遷」和「利便管理調遷」等。r另外，房委會亦會在今明年度內為「公務員公共房屋配額計劃」預留1,000個名額；預留1,500個單位予體恤安置類別；預留350個單位用作安置受各部門計劃進行的清拆項目影響的居民等。