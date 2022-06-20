內地檢疫酒店一床難求　議員倡方艙變「在港驛站」

新冠肺炎疫情持續，香港仍只能與內地有限度通關，而且目前深圳的「健康驛站」酒店檢疫名額有限，不少打算北上的港人實難以搶購酒店房間，令入境內地難上難。有議員因此建議將目前空置的隔離設施改作「在港驛站」，方便有意回內地的港人作短暫隔離。

議員陳恒鑌今日(20日)召開記者會指早前曾到新近落成的社區隔離設施視察，眼見相關設施數量充足，啟德及竹篙灣的隔離設施合共可提供2萬個床位，因此倡議將隔離設施改變用途，變成「在港驛站」，即讓有意返內地的人士於可按機制登記，以兩人或家庭形式輪候進入方艙醫院進行短暫隔離，苦通過限定日數檢測，可以閉環形式由巴士送往過關，隨後再在內地接受居家觀察。有希望回內地工作的Nicole亦感慨指，自本月9日起嘗試預約健康驛站或金巴車票從未成功，而且眼見不少黃牛黨趁機抬價；在內地經營生意的陳先生則指，自己經常往返兩地，亦留意到近月難以預約健康驛站。

陳恒鑌強調，有意回內地人士目前苦於名額不足而無法起程，相信倡議隔離設施能為他們提供第三條路。他已初步向中央官員反映倡議，所獲反應正面；他亦已去信候任行政長官李家超，希望新一屆政府盡快與內地商討安排，以結果為目標，為兩地局部通關開創新猷。