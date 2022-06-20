今增1327確診　本地佔1186宗　多4人疑染BA.2.12.1

新冠肺炎疫情復熾，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(20日)新增1327宗確診，包括1,186宗本地個案及141宗輸入個案，本地個案連續第5天錄得破千宗，第5波累計1,215,380宗病例。近日入院病人有輕微上升，惟入住隔離病房人數仍平穩，當局呼籲市民減少不必要的大型聚會，切勿鬆懈。

多1名患者離世，死者已接種2針新冠疫苗，生前患有大腸癌。另增4宗懷疑Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，與早前個案有關，有患者居於西貢莫遮輋，在青沙管制區A區及B區負責駕駛工作，本港累計211相關病例。再多408宗學校呈報個案，來自289間學校，其中6間學校有個別班別須停課，張指出，一般學校的個案沒有在全校蔓延，故認為目前防疫措施足夠。

此外，有4間院舍有新呈報個案，其中3間是1宗個案，包括2間院舍有1名院友確診，其餘密切接觸者需隔離；另有1名工作人員檢疫確診。爆疫院舍之一，是位於佐敦谷的松山府邸(彩霞居)有限公司呈報5宗個案，全部是院友，該院舍最後1宗確診個案是在3月發現，防護中心將展開調查，目前有44名密切接觸者須檢疫；屯門富泰護理安老院同樣有個案。