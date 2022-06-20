多408宗學校呈報確診　335名學生中招　6班別須停課

本港疫情反覆，連日來有多間學校爆疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(20日)再多408宗學校呈報確診，分別來自289間學校，共涉及335名學生及73名教職員，其中當局已建議以下6間學校的個別班別須停課。

張竹君表示，荃灣柴灣角天主教小學於本月18日呈報5C班級有5名學生確診，該班總共有29人，中心已建議該班停課；而同校3D班亦有3人確診，該班總共有28人。另外，赤柱聖士提反書院5Y班別過去一周錄得3名學生確診，該班共20人；中華基督教會基灣小學SC班有31人，亦有人確診；彩虹邨聖公會聖本德中學3A班有23名學生，5人確診；南區田灣香港威雅學校7B班今增3人確診，該班總共有19人。

另外，天水圍香港青年協會李兆基書院1B、1D的英文班早前有人確診，較早前已停課一周，1B班今再新增2人染疫，累計3人中招，該班總數有28名學生。針對學方爆疫，張竹君指每日有70多萬師生檢測，而今日僅6間學校個別班級停課，大部分無蔓延，認為現階段的檢疫措施有效。