運動鞋店前助理經理　串謀製作公司經營者詐騙被判社服令

廉政公署去年起訴一名鞋履零售商前助理經理及一名製作公司經營者，控告他們涉嫌就該鞋履零售商的裝修布置工程串謀詐騙。2人早前經審訊後被定罪，被還押33天後，裁判官劉淑嫻今（20日）於觀塘法院判他們160至240小時社會服務令。裁判官指，2人已被還押逾一個月，相信已上了寶貴一課，本案的嚴重性在於2人違反誠信，不過考慮辯方律師的求情陳詞及感化官建議，決定判處2人社服令。

首被告黃偉成(48歲)，為斯凱奇(香港)有限公司(SKECHERS)前工程及櫥窗助理經理；次被告陳聰煒(47歲)，是展易制作公司及多創意廣告用品公司的經營者，他們同被控一項串謀詐騙罪名，指他們於2017年11月30日至12月21日期間，一同串謀詐騙斯凱奇，不誠實地偽稱展易和多創意就斯凱奇一項裝修布置工程所提供的報價，存在真正競爭、透過競爭過程取得，以及由該兩間公司各自獨立製備，從而詐騙斯凱奇把該工程判授予展易。黃另被控一項偽造罪，指他於2017年12月20日製造虛假文書，即一封看來是由陳聰煒發送的電郵，並意圖籍使用它而誘使斯凱奇副總裁接受其為真文書。最終黃被判240小時社服令，陳則被判160小時社服令。

案情指，兩名被告一同串謀詐騙斯凱奇，向斯凱奇提交展易和多創意就上述工程的兩份報價，偽稱該兩份報價存在真正競爭性、透過競爭過程取得，以及由該兩間公司各自獨立製備。黃並建議由報價稍低的展易負責該項工程。其後黃又向斯凱奇提交一份偽造的電郵列印本，並夾附數份展易的報價單。

案件編號：KTCC544/2021