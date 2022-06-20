議員質疑教師考基本法合格率低　批政府反駁外媒不實報道反應慢

立法會政制事務委員會今日（20日）討論推廣《憲法》和《基本法》。議員廖長江指公營學校的新聘常額教師必須通過《基本法》 測試，但據資料顯示，教育局在今年1月舉行第一輪測試，有約4,200人出席，當中僅7成人取得合格成績。廖稱當中有考生是現職教師，過去亦持續參與培訓活動，但合格率不高是否「唔理想」，以及教師培訓是否需要加強。

當局回應指首輪測試屬試行計劃，為自願報名，因此未能掌握他們是現職教師或者是擬入職教師；至於第二次測試的合格率為8成，而現時針對教師學習憲法及《基本法》的課程也有很多，參與率高，會不時檢討現時安排。

另一議員黎棟國指外國媒體對《憲法》及《基本法》戴上有色眼鏡，政府如何及時準確去回應都值得研究。他批評政府的反駁聲明是否足夠令外國讀者「聽得到政府講嘅嘢」，希望政府善用英語及社交媒體發表文章，「講返正確嘅事情出嚟」。當局稱政府關注社會人士及媒體對《憲法》及《基本法》的意見，歡迎任何建設性建議，但對於抹黑及失實的報道，政府會即時透過不同方式去澄清，包括新聞稿、報章撰文及媒體訪問等。而過去一年，政府發出55篇新聞稿去澄清，在海外經貿辦曾95次去信當地媒體及機構。