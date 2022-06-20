受三重夾擊　調查：約70%幼稚園學生棄學額

近年本港遭受出生率下跌，新冠疫情及移民潮等多重夾擊，有教師團體近日調查發現，235所受訪幼稚園表示，第五波疫情至今，每所幼稚園平均流失16名半日班學生，佔全校約13%，學前班平均更流失19名學生，佔全校約27%。另有68%幼稚園指，報讀下學年半日班K1的學生人數，較去年減少。團體要求政府正視幼教界面對的困境，加強財政支援。

香港教育工作者聯會在上月中訪問了235名幼稚園校長或副校長，71%受訪幼稚園表示，申請報讀全日班的K1學生人數減少，平均減少29%；有47%幼稚園反映申請報讀學前班的人數有所減少，平均減少40%。幼稚園統一註冊日期已於1月初結束，與去年相比，有三分二幼稚園表示今年放棄學額的學生人數增加，平均每校有25名學生放棄學額。

教師待遇方面，73%幼稚園下學年需要裁減教師，平均每校需要減少2至3名教師，亦有18%人表示暫時維持現有人手，另有33%幼稚園下學年學校將會凍結全校教師薪酬，亦有約21%學校未決定如何調整教職員薪酬。教聯會要求政府正視幼教界面對的困境，在學童人口下降的情況下，維持幼稚園佔整體教育開支的比例，以維持營運開支，並提供更多津貼讓幼稚園彈性使用，協助渡過難關。