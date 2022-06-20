前《蘋果》女記者認政總外藏毒裸跑　判緩刑1年罰2000元

曾任職《蘋果日報》記者的女子被指闖入金鐘政府總部的封鎖地區，脫衣及裸露上身奔跑，又向後方追逐中的警員說「阿Sir都跑得幾快喎」，並在被捕後被搜出管有大麻。她早前承認在公眾地方的猥褻行為及管有危險藥物罪，但否認妨礙罪，今日(20日)在東區裁判法院被暫委裁判官何慧嫻判處妨礙罪不成立。至於另外2罪的判刑，判處其監禁3周但緩刑1年，以及罰款2,000港元。裁判官指案件罪行嚴重，被告赤裸置身於政總外，行為尤其大膽，但考慮當時目睹其猥褻行為的人士不多，而且大麻的分量不大，故予以輕判。

25歲被告鍾梓儀，被控於2021年7月10日，在金鐘政府總部外添華道猥褻暴露其身體；及管有一個膠袋載有6.72克草狀大麻及1支捲煙載有0.16克草狀大麻；以及妨礙任何其他人，即特務警察行使或履行《公安條例》所授予的權力或所委予的職責。

裁判官裁決指，控方案情是被告不理會特務警員的警告，在禁區內半裸奔跑。當被告停下後，被特務警員噴了一下胡椒噴劑，被告遂大叫「好痛」，並脫掉其餘衣服至全裸。被告被捕時神志不清，說話混亂。裁判官續指，被告奔跑少於1分鐘後停下，沒有針對該警員，只自顧脫衣，故極其量只是對警員造成不便，但非構成法律上的妨礙。至於警員依賴個人判斷而使用胡椒噴劑，並非因被告作出侵略性行為或妨礙拘捕，故裁定妨礙罪不成立；辯方求情指，被告現任職文化記者，年幼時已沒有見過生父、其母患有精神疾病。辯方亦指，被告適時認罪，顯示悔意，加上涉案大麻分量不算多，冀法庭判予非即時監禁及以罰款了事。裁判官最終亦接納辯方求情輕判被告。

案件編號：ESCC 2758/2021