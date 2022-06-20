涉煽惑傷人及四處播毒　電器維修員被加控2項煽惑嚴重傷人罪

一名男子被指在連登討論區發貼文，鼓吹新冠肺炎確診者播毒感染他人，警方在調查過程中，另發現他曾涉嫌煽惑他人傷害司法人員。該男子原本被控2項煽惑他人使其他人蒙受感染的危險及一項煽惑他人有意圖傷人罪。案件今（20日）在東區裁判法院再訊時，控方申請修訂控罪及加控2項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，並呈交轉介文件。裁判官批准控方申請，案件將於7月7日在區域法院提堂，期間被告須還押。

32歲被告鍾志超，報稱任職電器維修員。修訂控罪指，鍾分別於2022年1月23日至24日期間及同年2月7日至10日期間，在非法煽惑自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，即2019冠狀病毒病，藉該人身處任何街道、公眾地方而使其他人蒙受感染的危險。他另被控於2021年5月29日，在香港非法煽惑他人，非法及惡意傷害香港司法人員，意圖使該或該些司法人員身體受嚴重傷害。

新增控罪則指，被告分別於2021年7月2日至7月3日期間，及同年7月7日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警務人員身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。

案件編號：ESCC 329/2022