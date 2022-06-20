2019年8.11太古站示威　３男否認非法集結開審

2019年8月11日，全港各區多處有人示威堵路，5名男子被控當晚在港鐵太古站出口附近非法集結，其中3男不認罪，今天（20日）在東區法院受審。控辯雙方承認事實透露，當晚3名被告在港鐵太古站外被捕，3人身穿黑衣，攜有頭盔、防毒面罩及雨傘等物。當時駐機動部隊的督察供稱，他當晚帶隊到鰂魚涌站支援同事，約100名示威者在閘內聚集，有人用消防喉向警方噴水，並相信有人把鋼珠射向警察防暴盾；其後他接報前往西灣河警署，途中再次遇上該100名示威者在堵路，更疑似有人將物品擲向警車。

3名被告依次為謝天豪（24歲）、何恩傑（20歲）及孟子鋒（22歲）。控罪指，3人於2019年8月11日在西灣河康山道近港鐵太古站C出口，參與非法集結。案發時駐機動部隊的督察曾俊鎬供稱，當晚約10時許，他接報帶領小隊到港鐵鰂魚涌站支援同事，港鐵站閘內內約有100名示威者，大部分人穿黑衣。有人手持鐵棍、用雷射筆照向警方防線及叫囂，亦有人用站內消防喉向警方噴水。曾又指聽到有「啪啪」聲傳來，估計有人用鋼珠射中警察防暴盾。

曾供稱，他其後依上級指示乘警車前往西灣河警署，途中他接報得悉上述100人前往太古方向，當駛至港鐵太古站外，他看見該100人在堵路，有人叫到「黑警」等口號及用雷射照向警車，警車右邊更傳來「嘭」一聲巨響，曾稱相信是有人把物品擲向警車。曾供稱，該隊在近港鐵太古站C出口外落車展開拘捕行動，他落車時跑向示威者時，有人用滅火筒向他噴煙，有人向西面逃跑，餘下約40人在港鐵站外，有人掟鐵棍和雨傘，其後他指揮隊員作出拘捕行動。

案件編號：ESCC1789/2021