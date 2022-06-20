3月私營機構就業人數按年跌0.4%　職位空缺則增36%

政府統計處今日(20日)發表最新就業及職位空缺統計數字，3月私營機構總就業人數按年下跌0.4%，即減少1.02萬人；而職位空缺數目為5.37萬個，較上年同期增加36%，近1.44萬個。就業人數減少的行業主要有製造業，減少6.7%，約5,400人，而藝術、娛樂、康樂及其他服務業亦少了5.5%，約6,400人。另一方面，就業人數增加主要有地產業，上升4.9%，多了6,700人，批發業和清潔及同類服務業亦分別多了2,100及2,500名從業員。

統計處指出，與上年同期比較，各選定行業的就業人數的變動不一，所有涵蓋行業在今年3月合共僱用約268萬人，以進出口貿易業的就業人數最多，有約38.6萬人，其次是約30.3萬人的專業及商用服務業。零售業則僱用逾24.5萬人，而金融及保險業的就業人數有23.6萬，教育業和餐飲服務業分別僱用約20.5萬人。

而3月的私營機構職位空缺當中，專業及商用服務業佔最多，共6,010個，其次為教育業，佔5,980個。職位空缺按年增加的行業包括人類保健服務業，增加2,640個，升110%；教育業亦多了1,850個空缺。若按主要職業組別分析，私營機構的職位空缺主要為服務及銷售人員、輔助專業人員和專業人員。