大美篤大水坑渡輪7.9啟航　劃一收費20港元　不接受寵物上船

渡輪營辦商聲威實業早前向運輸署申請加開來往馬鞍山大水坑、馬料水及大美督的街渡航線，並將於下月9日啟航。航線只在周末及公眾假期提供服務，成人與小童單程收費皆是20港元，3歲以下不佔座位的手抱小孩則免費，無分段收費，亦暫時未有提供長者乘搭優惠，並不接受寵物上船。

大水坑至大美督的航線全程約1小時，每隔2小時開出一班船。而由大水坑至馬料水段的船程約15分鐘，馬料水至大美督段的船程則約45分鐘。大水坑碼頭啟航的首班船於上午11時開出，尾班船晚上7時開出；而由大美督啟航的首班船則於中午12時開出，尾班船於傍晚6時開出。

沙田區議員鄭仲恒上周二(14日)在社交平台表示，已相約運輸署、康文署、渡輪承辦商及其協辦團體，視察有關大水坑新「街渡」試航，並要求有關部門加強留意乘客排隊情況，避免影響海濱長廊的其他使用者，盡可能疏導人流及不影響當區居民。他亦提到海濱長廊為康文署管轄範圍，並未成為寵物共享公園，長廊中亦未有足夠寬度增設寵物通道，因此新渡輪服務並不接受寵物上船。