人事小組通過提升小學正副校長薪酬　議員批教育政策不到位

立法會人事編制小組委員會今日(20日)續議提升公營小學校長和副校長的薪酬，並改善小學中層管理人手，涉及約9億港元的額外經常性開支。多名議員關注小學中層人員工作量過多；亦有議員批評教育局政策不到位。而最終身兼小學校長的教育界議員朱國強，以及小學教師的議員郭玲麗未有避嫌，亦投票贊成議案。

議員李鎮強希望當局解釋加薪的迫切性及需要性，以及在移民潮前後，中小學老師的流失率及應徵人數。教育局副局長蔡若蓮回應稱教師流失率比以往略高，但在職教師及師資培訓的發展制度良好，因此現時教師的人手供應依然充足，學校運作暢順。

議員周浩鼎稱明白小學對教師的要求高，但過去只找初級教師去做中層教師的職務，因此現時應改善公營小學中層管理人手安排，否則只會令初級教師「日日厭」，並希望局方有長時間的監督。曾任中學教師、議員梁子穎很多教師工作繁重，上班時間有時甚至是24小時工作，但過往都「無講到係喺加人工」。委員會主席葉劉淑儀則批評教育局「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，經常要學校跟進很多新計劃，令老師「好唔得閒」。她舉例指近年時有學生自殺，但教育局解決不力，只向學校提供5000港元的特別津貼舉辦防自殺活動。最終有關議程獲得大多數議員贊成下通過，亦不建議在財務委員會再作討論。