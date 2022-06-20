保就業計劃5月工資補貼　逾15萬申請獲批　涉超過120萬僱員

因應第5波新冠肺炎疫情，港府於3月推行「2022保就業」計劃，以資助指定行業。政府今日(20日)表示，計劃秘書處至今已批出約15.2萬名僱主5月份的工資補貼，佔所有申請約86%，合共約100億港元，涉及超過120萬名僱員。至於餘下約10%未完成審批的申請，政府代理人正向相關僱主或強積金受託人索取補充資料，目標是於6月內完成所有餘下申請的審批。

秘書處正陸續通知約4,000名不符資格的僱主申請人，被拒原因包括僱主沒有為僱員作出強積金供款，又或其僱用的僱員不符計劃資格。有意要求覆檢結果的申請人須提供去年第4季強積金付款結算書，以顯示他們已於今年2月28日或之前為其相關僱員作出供款。另外，秘書處將於下周內通知首批僱主其6月最終獲批的補貼金額，他們可在收到通知後7個工作天內收到6月的工資補貼。

此外，自僱人士方面，秘書處至今已批出近7.2萬份申請，涉及約5.7億港元，佔所有自僱人士申請約60%。另約3萬名不符資格的自僱人士申請人將由下周起陸續收到通知，申請被拒原因主要為沒有合資格的自僱人士強積金戶口，目標是在本月內完成餘下約1.5萬個申請的審批。