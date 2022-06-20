老夫婦染疫入院　醫護化身「傳聲筒」　助兩人見最後一面

新冠疫情肆虐，不少市民不幸染疫，而長者中招更可能直接危害他們的生命。醫管局今日(20日)在社交平台分享了兩位律敦治醫院一級職業物理治療師的難忘經歷，一對年老夫婦染疫並被分隔在男女隔離病房，遲遲無法相見，在醫護的幫助下才可獲安排視像通話，讓兩老在嚴峻時期見了「最後一面」。

物理治療師Jacky憶述，當時他到伯伯床邊便感到對方悶悶不樂、憂心忡忡，經細問後得悉他因無法得知同樣入院的老伴情況而感到非常擔心。Jacky遂與另一名物理治療師Doris聯絡，得知詳情後便找到婆婆所在的病房，並立刻為二人安排一次視像見面。Jacky回憶道：「伯伯知道可以見婆婆，眼睛都張大，成個人『醒晒』」，又形容這就是愛情的力量。雖然醫院政策令兩老無法面對面見面，但Jacky和Doris就成為了他們的「傳聲筒」，Doris表示，見到伯伯與婆婆的日常生活互動方式，彷彿看見愛情的動人時刻。視像期間，伯伯更向婆婆承諾「要快啲好番啊，好番帶你番泰國啊」。可惜的是，婆婆不久便不幸離世，雖然約定從此無法實現，但是伯伯依然感激Jacky和Doris當時為他們安排的「最後一面」。

貼文中亦提到，生離死別，往往未能預計得到，為別人多行一小步，可能已在他人眼中走過萬彩千虹。部門經理(物理治療)鄺素芳表示，經過是次跨部門合作，自發統籌遙距探訪服務，主動安排病人與家人進行視像通話，感受到團隊的合作及凝聚力，而是次運作模式幫到的不只是伯伯、婆婆兩人，還有很多其他的病人和家人亦受助。