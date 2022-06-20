政Whats噏：「三無」大廈乏支援　楊永杰諗計幫拖

九龍區嘅舊樓眾多，而且多數都喺60年代興建，部分亦都屬於無業主立案法團、無任何居民組織同無管理公司嘅「三無」大廈。而政府對此零支援，搞到大廈嘅衞生同治安情況都令人憂慮。咁點算？

見到「三無」大廈嘅慘況，可以點幫拖？立法會議員楊永杰同佢所屬嘅社團聯會就提出以慈善團體嘅形式，搵義工落區幫助「三無」大廈嘅居民，包括協助清理垃圾、安裝閉路電視等，增加社區對佢哋嘅關注喎，仲形容呢個喺嶄新嘅概念。

九龍中嘅756幢「三無」大廈當中，多達702幢就位於九龍城區，身兼九龍城區議員同嘅楊永杰對呢個問題好關注，佢亦都批評政府對呢類大廈無支援同管理，雖然過往已經討論咗好多次，但依然有好多大嘅服務缺失，例如陌生人都可以自出自入，而由於有啲大廈無人做清潔，令到衞生出現好大問題，隨時令疫情再次大爆發。

最近雖然俗稱「劏房租務管制」已經生效，但佢就批評租戶同業主之間依然爭拗不斷，因為好多業主未有出示水電帳單，隨時出現濫收水電費等嘅情況，而劏房戶對租管條例亦認知不足，令到部分居住喺「三無」大廈嘅居民求助無門。

所以，佢都希望為呢班居民帶來幫助，包括幫佢哋睇吓租約、調解服務、為基層學生提供補習服務、工作配對，甚至喺剩食回收等。另外，佢日後都會喺區議會同立法會上提出跟進相關議題，包括議員議案或者口頭質詢。