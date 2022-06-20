多24廈納強檢　觀塘順利紀律部隊宿舍上榜

再增24個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該24個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。

污水樣本驗出新冠病毒的地點如下：

1.筲箕灣明華大廈B座

2.何文田俊民苑文明閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.鴨脷洲海怡半島海逸閣

2.大埔太和邨亨和樓

3.天水圍慧景軒1座

4.長沙灣凱樂苑凱曈閣

5.天水圍天祐苑祐寧閣

6.大圍海福花園福祺閣

7.青衣海欣花園5座

8.堅尼地城泓都3座

9.馬鞍山翠擁華庭15座

10.油塘高翔苑高靜閣

11.沙田水泉澳邨崇泉樓

12.天水圍天瑞一邨瑞財樓

13.荃灣荃灣中心南寧樓

14.九龍城德朗邨德琦樓

15.火炭禾上墩街18號彩禾苑

16.葵涌石籬二邨石華樓

17.屯門寶田邨4座

18.長沙灣幸福邨福明樓

19.長沙灣碧海藍天5座

20.何文田半山壹號32座

21.馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

22.觀塘順利紀律部隊宿舍1座