多24廈納強檢 觀塘順利紀律部隊宿舍上榜
2022年06月20日 21:42
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再增24個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該24個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。
污水樣本驗出新冠病毒的地點如下：
1.筲箕灣明華大廈B座
2.何文田俊民苑文明閣
涉及多宗病例的地點如下：
1.鴨脷洲海怡半島海逸閣
2.大埔太和邨亨和樓
3.天水圍慧景軒1座
4.長沙灣凱樂苑凱曈閣
5.天水圍天祐苑祐寧閣
6.大圍海福花園福祺閣
7.青衣海欣花園5座
8.堅尼地城泓都3座
9.馬鞍山翠擁華庭15座
10.油塘高翔苑高靜閣
11.沙田水泉澳邨崇泉樓
12.天水圍天瑞一邨瑞財樓
13.荃灣荃灣中心南寧樓
14.九龍城德朗邨德琦樓
15.火炭禾上墩街18號彩禾苑
16.葵涌石籬二邨石華樓
17.屯門寶田邨4座
18.長沙灣幸福邨福明樓
19.長沙灣碧海藍天5座
20.何文田半山壹號32座
21.馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
22.觀塘順利紀律部隊宿舍1座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease