多24廈納強檢　觀塘順利紀律部隊宿舍上榜

2022年06月20日 21:42
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    再增24個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該24個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。
    污水樣本驗出新冠病毒的地點如下：
    1.筲箕灣明華大廈B座
    2.何文田俊民苑文明閣
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.鴨脷洲海怡半島海逸閣
    2.大埔太和邨亨和樓
    3.天水圍慧景軒1座
    4.長沙灣凱樂苑凱曈閣
    5.天水圍天祐苑祐寧閣
    6.大圍海福花園福祺閣
    7.青衣海欣花園5座
    8.堅尼地城泓都3座
    9.馬鞍山翠擁華庭15座
    10.油塘高翔苑高靜閣
    11.沙田水泉澳邨崇泉樓
    12.天水圍天瑞一邨瑞財樓
    13.荃灣荃灣中心南寧樓
    14.九龍城德朗邨德琦樓
    15.火炭禾上墩街18號彩禾苑
    16.葵涌石籬二邨石華樓
    17.屯門寶田邨4座
    18.長沙灣幸福邨福明樓
    19.長沙灣碧海藍天5座
    20.何文田半山壹號32座
    21.馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
    22.觀塘順利紀律部隊宿舍1座
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease