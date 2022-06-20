食環警方連日巡查酒吧食肆　128顧客員工獲定額罰款通知書

自上月19日政府放寬防疫措施，有6間酒吧出現群組感染個案。食環署與警方自上周五(17日)至今日(20日)凌晨，繼續透過各自巡查及聯合行動到各區的酒吧、其他餐飲場所，向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動，在3日內向128名顧客及員工發出定額罰款通知書。

發言人指，食環署及警方在過去3日共巡查了189間酒吧或酒館，1,423間其他餐飲場所，其中有16名酒吧或酒館負責人、11名其他餐飲場所負責人被檢控。另外，酒吧或酒館內有76名顧客及員工收到定額罰款通知書，包括6名顧客及20名員工涉嫌沒有符合有關快速抗原測試規定，而其他餐飲場所亦有52人收到定額罰款通知書，包括11名員工涉嫌沒有符合有關快速抗原測試規定。

此外，食環署及警方已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在傍晚6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期3、7或14天不等或關場所7天或14天。當中有6間酒吧或酒館被野關閉場所14天。