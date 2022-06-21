相思灣村村霸涉僭建　又建臭渠污染　當局視而不見

西貢相思灣村土地亂象繼續發酵，「村霸」黃子洋及其父親黃平在村內橫行無忌，早前有村民指他們霸地僭建，近日又有村民親筆寫信到東網投訴並揭發二人惡行，圖文並茂指父子在居住的屋外涉亂駁排糞喉渠，將排泄物非法排放到戶外荒田，對附近環境衞生造成嚴重影響，惟父子二人惡名昭彰，肆意威嚇村民，令村民多年來敢怒不敢言，即使向政府部門投訴仍不得要領，似有保護傘，深感無奈，惟有向東網投訴伸冤。

東網近日收到一封相思灣原居民親筆書寫的求助信，附帶兩張彩色相片，投訴居於該村38號屋的黃子洋及黃平兩父子，涉嫌未經批准下，在住所附近亂駁喉渠，圖片顯示有一條藍色膠喉從渠蓋底一直延伸，相信通往戶外荒地。該原居民透露黃氏父子的行為對村內的環境衞生構成嚴重影響，污染環境之餘亦傳出惡臭。東網亦早於2020年10月28日報道相關情況，同時他亦向食環署投訴，惟至今未見改善。

不但亂駁喉排糞無王管，東網過往亦收到多名相思灣村原居民，透過親筆信或者致電投訴，均涉及黃氏父子各種違規行為及惡行。有村民直言黃子洋是村內有名村霸，更經常「蝦蝦霸霸」，有村民指黃子洋肆意恐嚇及報復村民，又用暴力威脅，甚至會動手打人，令村民忿忿不平。而黃平雖年屆古稀更不良於行，卻仍然火氣十足，只要有人提出反對他們的意見，他會連環爆粗罵人，亦會舉起拐杖作狀打人，故此大多村民都不敢招惹父子二人。

食環署發言人指，接獲查詢後，署方派員到上址調查，期間沒有發現污水溢出的情況，上址一帶衞生情況尚可。就懷疑非法接駁喉管事宜，該署已轉介相關部門跟進。此外，該署人員已發信勸喻該處所住戶徹底檢查其處所的排污系統（包括化糞池系統），以確保排污系統接駁妥當及運作正常。署方會繼續留意上址一帶衞生情況及採取適當行動，以保持環境衞生。而查詢所指地點屬私人地段，根據記錄，過去3年未有接獲該處流出污水影響環境衞生事宜的投訴。

發言人續指，若個案涉及有人違規接駁喉管、非法排放污水，或有關排污設施的結構、設計、接駁等問題，該署會把可能違反由其他部門執行的法例的個案轉介至有關部門跟進。就新界村屋的排污設施欠妥或因此造成環境衞生妨擾，多個部門均有其監察及規管的角色。如接獲有關投訴，該署人員會作調查及作適當跟進。若確定造成妨擾事故的源頭及經蒐證後，該署人員可根據《公眾衞生及市政條例》(第132章) 第127條，發出「妨擾事故通知」，要求有關人士在指明限期內減除妨擾。

而早前有村民舉報，指黃子洋父子涉嫌在居住的祖屋前方祖堂地，違規僭建一間石屎屋作為獨立廚房及廁所，更涉嫌用作招待租用獨木舟的客人作廁所之用，引起衞生環境問題，亦令村民敢怒不敢言。部門雖有回應，但仍未清除僭建物。