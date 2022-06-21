民望長墊司底　鄭若驊冇得留低　黃絲大狀爪牙滲透司法部門

律政司司長終於換人，由大律師公會前主席林定國取代過去民望長期「墊司底」的律政司司長鄭若驊。新官上場，外界盼為司法界帶來新氣象，除希望加快檢控各類案件外，亦應積極考慮進行司法改革，加快去殖，如培養退休紀律部隊高官做裁判官、讓法官除假髮審案等。

反修例事件發生逾3年，截至今年4月底有10,278人被捕，當中僅27%被控；國安案方面，截至今年3月底有175人被捕，當中112人（64%）及5間公司被控。至於官司纏身的壹傳媒黎智英，已就4宗未經批准集結案被判監20個月，他仍要面對其他刑事案，他與壹傳媒行政總監黃偉強被指涉嫌違反地契使用價值5.16億元將軍澳工業邨地段，欺詐罪表證成立，案件押後至8月再開庭；他與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物；黎本人亦另外單獨被控兩項涉及勾結外國勢力的罪行，包括串謀Mark Simon及李宇軒等人請求外國機構，實施制裁及封鎖香港；有關案件已交付高院原訟庭審理，日期待定。

大眾均希望新律政司司長上場後，會一洗鄭若驊頹風，進行司法改革，例如「黃絲法官」的問題，過去有法官被指因個人政見而對相關案件的判案「手鬆」；有年資不足的大狀在處理反修例案時有欺詐之嫌，向法援署表明是「義務」性質，但實際上收「612基金」錢；部分法院法官仍戴假髮穿法袍，被質疑戀殖；罪證確鑿的案件，但疑有司法保護傘及「雙安」插手致久未檢控，包括本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻涉違防疫令搞生日宴一案；以及關注疑有「黃絲大狀」的徒子徒孫及爪牙，滲入司法部門內。

面對亂象叢生，東方傳媒機構早已獻藍圖提良策，例如培訓退休紀律部隊高層做裁判官或法官。《東方》又曾建議司法界去除戀殖，法官脫假髮除法袍，增加以中文審訊，逐步撤換外籍法官、「黃官」。新任律政司司長亦應該想出方法，防止有其他勢力在檢控及審理案件上阻撓。事實上，《東方》提出的建議均為良言，實踐後收絕佳效果，例如《東方》早於2020年7月建議各大紀律部隊使用中式步操，展示去除戀殖決心，目前各紀律部隊已陸續轉用，社會讚不絕口。